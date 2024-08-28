شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم إبراهيم زهران من جامعات أمريكا لـ"رجال السلة" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن ضم إبراهيم علاء زهران المحترف في دوري الجامعات الأمريكي، لصفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال لمدة 4 سنوات.

وأوضح العوضي أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للأهلي لمدة 4 سنوات، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق للموسم الجديد.

‏‎وأشار العوضي إلى أن إبراهيم يمثل إضافة كبيرة للفريق، بعدما نال ثقة الجهاز الفني، والتعاقد مع اللاعب، يأتي في ضوء تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة؛ من أجل مواصلة حصد البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأشاد العوضي بموهبة إبراهيم، لافتًا إلى أنه لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للفريق، خلال الموسم الجديد.