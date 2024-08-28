شكرا لقرائتكم خبر عن أسد جديد فى الجزيرة.. الأهلي يعلن التعاقد مع أشرف داري 4 سنوات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن النادى الأهلي بشكل رسمى عن صفقة ضم المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي

وتم تقديم اللاعب فى فيديو مصور عبر منصات النادى الأهلى، تحدث فيه دارى بالقول " أسد جديد فى الجزيرة".

هذا وأعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة لكرة القدم -مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال إنه تم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، واجتاز أشرف داري الكشف الطبي بنجاح.

وخضع اليوم أشرف داري للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة رفقة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، قبل إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.