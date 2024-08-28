ميدان كونكورد والمسلة المصرية تستعد لاستقبال حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بباريس

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يستعد ميدان كونكورد والمسلة المصرية لاستقبال حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بباريس.

ويقام اليوم الأربعاء حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة البعثة المصرية التى يصل قوامها إلى 54 لاعب ولاعبة.

وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

وعادت الشعلة البارالمبية امس الثلاثاء إلى منطقة باريس حيث تم إيقادها رسميا السبت الماضى في ستوك ماندفيل بإنجلترا مهد الحركة البارالمبية ، وطافت إلى حوالي خمسين منطقة قبل أن تصل إلى أنحاء باريس.