ميدان كونكورد والمسلة المصرية تستعد لاستقبال حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بباريس

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القاهرة - سامية سيد - باريس – ياسمين يحيىالأربعاء، 28 أغسطس 2024 08:17 م
يستعد ميدان كونكورد والمسلة المصرية لاستقبال حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بباريس.
ويقام اليوم الأربعاء حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة البعثة المصرية التى يصل قوامها إلى 54 لاعب ولاعبة.
وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.
وعادت الشعلة البارالمبية امس الثلاثاء إلى منطقة باريس حيث تم إيقادها رسميا السبت الماضى في ستوك ماندفيل بإنجلترا مهد الحركة البارالمبية ، وطافت إلى حوالي خمسين منطقة قبل أن تصل إلى أنحاء باريس.
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