بين الأهلي والزمالك.. تركي آل الشيخ يعلن استضافة مباراة السوبر الإفريقي في الرياض

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض، والأعمال التي سيتم عرضها في هذه الدورة.

وأعلن آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي أقيم في الرياض اليوم الأربعاء، عن إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر في الرياض.

وفي الملاكمة، سيشهد موسم الرياض يوم 21 ديسمبر المقبل، إقامة نزال البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، وذلك في إعادة لمواجتهما الأخيرة التي انتهت بفوز أوسيك.

كما ستُقام خلال فعاليات الموسم، كأس موسم الرياض للتنس والذي سيشهد مشاركة أفضل 6 لاعبين تنس في العالم، بالإضافة إلى إقامة أكاديمية للبادل بالشراكة مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وغيرها من فعاليات الملاكمة والـ WWE.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويتضمن على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.