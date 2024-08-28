رسميا.. الأهلي يعلن تعاقده مع المغربي أشرف داري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، رسميا التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف داري، قادمًا من صفوف بريست الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونجح الأهلي في التعاقد مع أشرف داري بعد مفاوضات مكثفة مع ناديه، لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

وقال أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات، إنه تم الاتفاق على ضم أشرف داري لمدة 4 سنوات قادمة.

وأضاف توفيق أن اللاعب اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وتم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية معه ومع ناديه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، واجتاز أشرف داري الكشف الطبي بنجاح.

وكان أشرف داري قد وصل إلى القاهرة في الساعات المبكرة من اليوم الأربعاء، لإتمام التعاقد مع الأهلي.

ووقع داري على عقود الانضمام إلى الأهلي، لمدة 4 سنوات مقابل مليون و600 ألف يورو.

وسيحصل اللاعب المغربي على 800 ألف دولار، راتب سنوي في الموسم الأول مع الأهلي ونفس الراتب في الموسم الثاني.

وفي الموسم الثالث سيحصل على 900 ألف دولار سنويًا، بينما في الموسم الرابع مليون دولار، وفقًا لمصادر خاصة لموقع "بطولات".