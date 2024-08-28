الامارات | أول وعد من مدرب سوريا الجديد للجمهور بعد ضياع حلم المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد الإسباني خوسيه لانا المدرب الجديد لمنتخب سوريا لكرة القدم بـ"تغيير صورة الفريق نحو الأفضل"، وذلك في تقديمه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الكرة.

وأكّد لانا (49 عاما) أن تشكيلة "نسور قاسيون" الجديدة "ستُبنى على اللاعب الأفضل القادر على تمثيل المنتخب بالشكل الأمثل لذلك سنبحث بدقة عن هذا اللاعب سواء المحلي أم المحترف (في الخارج).

وأكد المدرب لانا أنه تعاقد مع الاتحاد السوري لثلاث سنوات وقال: "تعاقدت لتدريب المنتخب الأول بالدرجة الأولى والإشراف على الفئات العمرية الأخرى وسأعمل بالتنسيق مع الاتحاد على تغيير صورة المنتخب نحو الأفضل".

ووعد الإسباني الجمهور السوري بالعمل الجاد، قائلا "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وسأعمل على اكتشاف المواهب من مختلف الأعمار خلال حقبتي التدريبية".

وكان المنتخب السوري فشل بالتأهّل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 عقب الخسارة أمام اليابان 0-5 في الجولة الأخيرة بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر.

وفشلت سوريا في حسم تأهّل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعدما أزاحتها كوريا الشمالية عن وصافة المجموعة الثانية، ما يعني أنها ستخوض تصفيات البطولة الآسيوية التي تنطلق في 25 مارس 2025.

وأكد لانا أن كأس آسيا 2027 "هي الامتحان الأهم للمنتخب وهوية اللاعبين تحددها أرض الملعب وسيكون للمباريات الودية دور مبدئي".

وأوضح أن السبب الذي شجعه على قبول مهمة تدريب "نسور قاسيون" هو "حماسة اللاعبين السوريين".

وكان لانا قاد منتخب إسبانيا للفوز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما، وسبق له تدريب منتخبي تحت 15 و17 عاما. ويستعد المنتخب السوري لخوض مباراتين وديتين مع الهند وموريشيوس في سبتمبر المقبل في مدينة حيدر آباد الهندية.