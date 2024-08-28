"مش عايز اتخيل".. صلاح محسن يحرج صحفي زملكاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق صلاح محسن لاعب النادي الأهلي السابق والمصري البورسعيدي الحالي، على المنشور الخاص بالناقد الرياضي عمرو الدرديري، بشأن إمكانية انتقاله إلى نادي الزمالك.

وكتب عمرو الدرديري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تخيل صلاح محسن يجي الزمالك ويجيب جول في السوبر الأفريقي، وناخد السوبر ويحتفل معانا في ميت عقبة، يا نهار ابيض على الحلاوة والجمال".

وأعاد صلاح محسن نشر البوست الخاص بعمرو الدرديري، وعلق عليه: "لا مش عايز أتخيل".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي، يوم 27 سبتمبر المقبل، في إطار كأس السوبر الأفريقي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب "المملكة أرينا" بالمملكة العربية السعودية.

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