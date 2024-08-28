أحمد الغندور حكماً لـ نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد.

ويتولى المهمة التحكيمية للنهائي الحكم أحمد الغندور، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، سمير جمال مساعد ثاني، محمود ناجي حكماً رابعاً، فيما يدير تقنية الفيديو الحكم محمود بسيوني، ويساعده محمد يوسف وأسامة السيد.

كما تم تعيين حكم مساعد احتياطي شريف عبدالله.

وتقام مباراة نهائى كأس مصر بين بيراميدز وزد، يوم الجمعة 30 أغسطس الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.