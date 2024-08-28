"ربنا يرحمك يا صحبي".. نجم الزمالك ينعى صديقه الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على نعي أحد أصدقائه الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء.

ونشر أوباما صورة صديقه، الذي توفي، وعلق عليها: "ربنا يرحمك يا صحبي، أرجو الدعاء".

وكان إسماعيل محمد عبد الصمد، توفي أمس الثلاثاء، أثناء حفل زفافه متأثراً بأزمة قلبية.

ويذكر أن إسماعيل محمد عبد الصمد، كان لاعباً في أحد الأندية المصرية، قبل أن يبتعد عن كرة القدم، ويسافر للعمل بدولة الكويت.

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