"أسد جديد في الجزيرة".. الأهلي يعلن التعاقد بشكل رسمي مع أشرف داري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، تعاقده مع المدافع المغربي أشرف داري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق بريست الفرنسي.

ونشر النادي الأهلي، فيديو تقديم اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليه: "أسد جديد في الجزيرة".

وتعد هذه هى الصفقة الثالثة للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع يوسف أيمن والمغربي يحيى عطية الله.

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