"وثيقة مزيفة".. الكاف ينفي الإعلان عن تفاصيل السوبر ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نفي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء حقيقة الوثائق التي تم تداولها خلال الفترة الماضية بشأن الأندية المشاركة في بطولة السوبر ليج.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":"لاحظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجود وثيقة مزيفة يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، تتعلق بالدوري الإفريقي لكرة القدم، وينفي صحة هذه الوثيقة المزيفة".

وأضاف:" سيقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الوقت المناسب، بالإعلان عن كل ما يخص الدوري الإفريقي لكرة القدم، عبر منصته الرسمية".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عدد من البيانات الخاصة بالكاف تفيد بمشاركة الأهلي والزمالك في النسخة القادمة من بطولة الدوري الإفريقي، إلى جانب عدد من الأندية الأخرى من تونس والمغرب والجزائر.