أول تعليق من أمير توفيق بعد انضمام أشرف داري للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على انضمام أشرف داري لاعب فريق بريست الفرنسي، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر أمير توفيق عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X"، تويتر سابقاً صورة له رفقة أشرف داري وعلق عليها:"أشرف داري أهلاوي".

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ دقائق قليلة، انضمام أشرف دراي بشكل رسمي إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من بريست الفرنسي.

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