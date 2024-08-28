الخليج 365 يكشف موقف بنشرقي من الانضمام للزمالك.. وعرض العربي القطري لزيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف حسام نبوي الصحفي بجريدة الراية القطرية، عن موقف أشرف بنشرقي من الانضمام إلى نادي الزمالك، مشيراً إلى حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الدحيل القطري للتعاقد مع النجم المصري ولاعب الوكرة القطري حمدي فتحي.

وقال النبوي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أشرف بن شرقي متواجد حالياً في قطر رفقة شقيقه رشيد، وأتفق مع نادي الريان على التواجد لمدة موسم مع الفريق".

وأضاف: "وتأجيل الإعلان عن الصفقة حتى الآن، يأتي بسبب اكتمال عدد الأجانب في فريق الريان، وفور حل هذه النقطة سوف يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

وتابع: "مفاوضات الزمالك مع بن شرقي توقفت بسبب المقابل المادي الخاص باللاعب".

وعن حقيقة وجود مفاوضات من قبل الدحيل القطري للتعاقد مع حمدي فتحي، قال: "كل ما أثير خلال الفترة الماضية، عن وجود مفاوضات من الحيل القطري للتعاقد مع حمدي فتحي، أمر لا أساس له من الصحة واللاعب مستمر بشكل طبيعي مع الوكرة".

واختتم نبوي تصريحاته: "المقابل المادي هو سبب توقف مفاوضات العربي القطري مع زيزو، الزمالك طلب الحصول على 5 مليون دولار، فيما توقف عرض العربي عند 3 مليون دولار فقط".

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