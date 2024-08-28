"بالعجله ورسالة خاصة".. كيف يقضي كولر إجازته في سويسرا؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

شارك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه وجماهير القلعة الحمراء بعض الصور خلال استمتاعه بقضاء فترة إجازة في سويسرا.

ونشر كولر عدد من الصور فوق أعلى جبال سويسرا خلال قيادته لـ "عجله"، موجهاً رسالة إلى جماهير الأحمر:"جبال سويسرا، الهواء النقي ومسارات الدراجات التي لا تنتهي – سبع ساعات من الاسترخاء الكامل وشحن الطاقة، استمتعت بالطبيعة مع زوجتي جيزيلا والأصدقاء أنا الآن مستعد للتحديات القادمة، دعوا هذه الصور تلهمكم لاستكشاف سويسرا بأنفسكم أتطلع إلى أن أكون بكامل طاقتي عما قريب من أجلكم يا جماهير الأهلي يا أعظم جمهور في الكون".

وفي سياق متصل، أعلن الأهلي قبل قليل التعاقد مع المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات، وذلك عقب اجتيازه للكشف الطبي.