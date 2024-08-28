"أنا هنا".. زيزو يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك بشأن تجديد تعاقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، يشير خلالها إلى بقائه مع نادي الزمالك وتجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "الزمالك أكثر من مجرد نادي، هو عائلة".

وأضاف: "إيمانكم واخلاصكم أظهروا لي، ما يعنيه الانتماء".

وتابع: "أنا باقي هنا، ليس لأي شيئ ولكن لأجلكم، الجماهير التي تجعل كل مباراة مميزة".

وواصل: "دعونا نواصل هذه الرحلة المذهلة والرائعة معاً جمباً إلى جمب".

واختتم: "في أي لحظة صعبة، يزداد إخلاصي وحبي لكم".

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