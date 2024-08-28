شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شابات الطائرة على الجزائر فى نصف نهائى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة على نظيره الجزائرى بنتيجة 3-1 فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى .

ونجح منتخب الشابات فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على كينيا بنتيجة 3-0 قبل الخسارة من تونس وتحقيق الفوز على الجزائر فى ختام الدور الأول .

ومن ناحية أخرى ،استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.