شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شابات الطائرة على الجزائر فى نصف نهائى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة على نظيره الجزائرى بنتيجة 3-1 فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى .
ونجح منتخب الشابات فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على كينيا بنتيجة 3-0 قبل الخسارة من تونس وتحقيق الفوز على الجزائر فى ختام الدور الأول .
ومن ناحية أخرى ،استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.
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