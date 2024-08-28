شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة البارالمبية تتجه إلى ميدان الكونكورد استعدادا لبارالمبياد باريس ..صور والان مع تفاصيل الخبر

توجهت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس، منذ قليل إلى ميدان الكونكورد بباريس المسلة المصرية استعداد لانطلاق حفل افتتاح البارالمبياد

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.











