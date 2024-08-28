شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يعلن استمراره مع الزمالك ويوجه رسالة للجماهير: لنكمل الرحلة معاً والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، على توجيه رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيره والتي أشارت إلى رحيل اللاعب.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام"، "الزمالك أكثر من مجرد نادي، الزمالك عائلة كبيرة، شغف جمهور الزمالك وولائه أظهر لي معني الإنتماء حقا، وأني موجود في نادي الزمالك من أجل البقاء، جمهور الزمالك يجعل كل يوم مباراة يوم مميز لي".

وأضاف زيزو: في أي لحظة صعبة يزداد حبي وولائي لنادي الزمالك لنكمل هذة الرحلة معا يدا بيد شكرا لكم على ثقتكم بي".