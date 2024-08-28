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زيزو يعلن استمراره مع الزمالك ويوجه رسالة للجماهير: لنكمل الرحلة معاً

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:26 م

حرص أحمد سيد زيزو لاعب  الزمالك، على توجيه رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيره والتي أشارت إلى رحيل اللاعب. 

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام"، "الزمالك أكثر من مجرد نادي، الزمالك عائلة كبيرة، شغف جمهور الزمالك وولائه أظهر لي معني الإنتماء حقا، وأني موجود في نادي الزمالك من أجل البقاء، جمهور الزمالك يجعل كل يوم مباراة يوم مميز لي".

وأضاف زيزو: في أي لحظة صعبة يزداد حبي وولائي لنادي الزمالك لنكمل هذة الرحلة معا يدا بيد شكرا لكم على ثقتكم بي".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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