محمد صبحى يشارك فى مران الزمالك بعد التعافى من الإصابة

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خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب الحراس، في بداية مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للموسم الجديد.

وشهدت تدريبات الحراس مشاركة، محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز ويوسف حمادة، بالإضافة إلى محمد إيهاب حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 بالنادي، والذي تم تصعيده للمشاركة في مران اليوم.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للموسم الجديد.

وخاض اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم المقبل.

وعقب انتهاء الفقرة البدنية، قام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات لخوض تقسيمة فنية مصغرة.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غداً الخميس ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.