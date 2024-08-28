شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلي الجديدة.. داري ثالث المنضمين للقلعة الحمراء هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت صفقة المغربي أشرف داري كثالث صفقات الأهلي، بعد صفقتي يوسف أيمن ويحيى عطية الله، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات القلعة الحمراء لضم المزيد من اللاعبين.

واستهل الأهلي ميركاتو الصيفي بالتعاقد مع اللاعب المصري القطري يوسف أيمن، على سبيل الإعارة قادمًا صفوف الدحيل القطري مقابل 229 ألف يورو.

كما حسم المارد الأحمر ثاني الصفقات بالتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأعلن النادى الأهلي بشكل رسمى عن صفقة ضم المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي، وتم تقديم اللاعب فى فيديو مصور عبر منصات النادى الأهلى، تحدث فيه دارى بالقول " أسد جديد فى الجزيرة".

هذا وأعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة لكرة القدم -مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال إنه تم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، واجتاز أشرف داري الكشف الطبي بنجاح.

وخضع اليوم أشرف داري للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة رفقة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، قبل إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.