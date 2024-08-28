شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب البارالمبية.. على الزينى ورحاب أحمد بعلم مصر قبل طابور العرض بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باريس – ياسمين يحيى الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:51 م

ظهر على الزينى ورحاب أحمد أبطال مصر البارالمبيين بعلم مصر قبل طابور عرض دورة الألعاب البارالمبية بباريس. وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك". وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح. جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

أبطال مصر البارالمبيين

أبطال مصر

البعثة البارالمبية

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