شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية فى ميدان الكونكورد قبل طابور العرض فى افتتاح البارالمبياد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواجدت البعثة المصرية في ميدان الكونكورد بالعاصمة الفرنسية باريس أثناء طابور العرض أثناء عرض افتتاح دورة الألعاب البارالمبية.

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.



البعثة المصرية



البعثة المصرية



البعثة المصرية