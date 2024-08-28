شكرا لقرائتكم خبر عن التميمة الراقصة تظهر فى حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بباريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس ظهور التميمة الراقصة التي ترمز إلى الحرية، حيث كان يرتدى العبيد هذه القبعة وقت الثورة الفرنسية بفرنسا.

وتتواجد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس، بميدان الكونكورد بباريس المسلة المصرية لحضور حفل افتتاح البارالمبياد.

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.