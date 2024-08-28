شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف موعد انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب بالاتفاق مع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة أنه فى إطار استعداداته لمبارتى كاب فيردي وبتسوانا، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، انطلق عصر اليوم معسكر المنتخب الوطنى لكرة القدم بقياده حسام حسن.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي إنه من المقرر توالى وصول اللاعبين المحليين للمعسكر حتى الأول من الشهر القادم، وفقا للاتفاق الذى تم بين الاتحاد المصرى لكرة القدم والأندية المعنية.

وواصل اتحاد الكرة في توصيحه على انطلاق المعسكر بستة لاعبين فقط قائلا: "سينضم اللاعبون المحترفون للمعسكر مع بداية الأجندة الدولية".

وانطلق معسكر منتخب مصر حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.