شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتمسك بمحمود ممدوح ويرفض بيعه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادى حرس الحدود بالمهاجم محمود ممدوح، رافضين التفريط فى خدماته بعدما دخل الزمالك فى مفاوضات رسمية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الساعات الماضية دخول الزمالك فى مفاوضات رسمية مع حرس الحدود من أجل الحصول على خدمات محمود ممدوح، إلا أن الحرس صدم الزمالك برفض مناقشة أى عروض لرحيل اللاعب، والتمسك به، خاصة أن حرس الحدود سيشارك فى الدورى الممتاز بالموسم المقبل.

ويتمسك الزمالك بالأمل الأخير فى إقناع مسئولى الحرس بالموافقة على الاستغناء عن خدمات محمود ممدوح لتدعيم هجوم القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تكثيف للمفاوضات على أمل حسم الصفقة.