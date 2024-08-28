شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب البارالمبية.. ماكرون يشهد حفل الافتتاح والأدخنة تظهر بعلم فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وظهرت الأدخنة فى حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بلون علم فرنسا، وكذلك التميمة الراقصة وترمز إلى الحرية حيث كان يرتدي العبيد هذه القبعة وقت الثورة الفرنسية.

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.



الأدخنة بلون علم فرنسا