شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف دارى لـ جمهور الأهلى: من الثالثة شمال بنهز جبال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المغربى أشرف دارى، مدافع فريق الأهلى الجديد، رسالة إلى الجمهور عبر الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا: "من الثالثة شمال بنهز جبال".

وكان النادى الأهلي أعلن بشكل رسمى عن صفقة ضم المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات قادمة. وقال إنه تم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، واجتاز أشرف داري الكشف الطبي بنجاح.

وخضع اليوم أشرف داري للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة رفقة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، قبل إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.