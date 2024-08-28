أشرف داري.. كم تبلغ قيمة صفقة لاعب الأهلي الجديد؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، مساء الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدافع المغربي أِشرف داري، قادمًا من نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات.

وقدم المادر الأحمر الصفقة الجديدة للجمهور، واصفا لاعبه الجديد بـ “أسد جديد في الأهلي”.

وتعتبر صفقة الأهلي الجديدة أشرف داري بديلًا لمحمد عبدالمنعم الذي رحل عن صفوف الفريق إلى نادي نيس الفرنسي.

وأعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات، عن تفاصيل تعاقد النادي مع المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي.

وجاء التعاقد مع أشرف داري لمدة 4 سنوات مقبلة، وقال أمير توفيق إنه تم الانتهاء من جميع الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، واجتاز أشرف داري الكشف الطبي بنجاح.

ووفقا لموقع "تليجراف مصر"، فإن قيمة صفقة انتقال أشرف داري إلى الأهلي مليون و700 ألف دولار.

وفيما يلي أبرز أرقام المدافع المغربي أشرف داري لاعب الأهلي الجديد:

مع الوداد المغربي

- لعب 140 مباراة.

- سجل 11 هدفًا.

- صنع تمريرة حاسمة.

مع ستاد بريست الفرنسي

- لعب 24 مباراة.

- سجل هدفًا وصنع مثله.

مع رويال شارلروا البلجيكي

- لعب 9 مباريات.

- سجل 3 أهداف.

مع منتخب المغرب

- لعب 7 مباريات.

- سجل هدفًا واحد.

- لم يصنع أهدافًا.

مع منتخب المغرب الأولمبي

- لعب 4 مباريات.

- لم يسجل أو يصنع أهدافًا.