رسميا.. زيزو يعلن استمراره مع الزمالك.. ويوجه رسالة مؤثرة للجماهير

الشارقة - اميمة ياسر -

حرص أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك، وذلك بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة والتي أشارت إلى رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء.

وعبر حسابه الرسمي بمنصة "انستجرام"، كتب زيزو منشورا باللغة الإنجليزية قال فيه: «الزمالك أكثر من مجرد نادي، الزمالك عائلة كبيرة».

وأضاف اللاعب: « شغف جمهور الزمالك وولائه أظهر لي معني الأنتماء حقا، وأن موجود في نادي الزمالك من أجل البقاء، مضيفا جمهور الزمالك يجعل كل يوم مباراة يوم مميز لي».

وأكمل: «في أي لحظة صعبة يزداد حبي وولائي لنادي الزمالك لنواصل هذة الرحلة معا يدا بيد شكرا لكم على ثقتكم بي».

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات رسمية من جانب نادي نيوم السعودي من أجل ضم لاعب المنتخب الوطني، حيث قدم عرضا ضخما تخطى حاجز الـ5 مليون دولار، إلا أن مسؤولي نادي الزمالك قرروا بقائه وعدم رحيله.

وعقد مسئولو نادي الزمالك جلسات مكثفة من أجل اقناع زيزو بالاستمرار وعدم الرحيل وتجديد عقده خاصة وأنه في يناير المقبل يوقع لأي نادي دون الرجوع لناديه حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.