نجم جديد يرحل عن الاهلي في الميركاتو الصيفي

أثارت الوكالة الخاصة عن تسويق الجزائري أحمد قندوسي لاعب الاهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، الجدل بخصوص رحيله عن المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الوكالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «انسجرام»، إلى رحيل النجم الجزائري عن صفوف النادي الاهلي خلال الصيف الجاري.

ونشرت الوكالة الخاصة بتسويق القندوسي فيديو للاعب وهو يحرز أهداف خلال مشاركته مع سيراميكا في الدوري المحلي، ووضعت علامة التحميل في إشارة لعدم استمرار اللاعب مع الأحمر خلال الفترة الحالية.

وكانت الوكالة قد أصدرت بيانًا في وقت سابق بخصوص العروض المقدمة للاعبه حيث قالت: «نتابع بذهول الشائعات التي تؤكد بأننا نرفض العروض المقدمة لأحمد قندوسي بهدف وضع النادي الأهلي في موقف صعب”.

وأضافت: “نود أن نوضح وبشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا تستحق أكثر من التجاهل».

واختتمت: «حقيقة إننا ملتزمون تماما بمسيرة أحمد الاحترافية ونعمل بتنسيق كامل مع إدارة النادي الأهلي في كل ما يتعلق بمستقبله الرياضي».