الخليج 365 يكشف موقف كولر من رحيل ثنائى الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل الثنائي أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الأهلي تلقى عرضين من البرتغال والإمارات لضم كريم الدبيس، ومن ريو أفي للتعاقد مع أحمد نبيل كوكا".

وأضاف: "مارسيل كولر رفض رحيل الثنائي، وتمسك ببقائهم مع الفريق، نظراً لضيق الوقت وعدم القدرة على توفير بدلاء لهم".

واختتم المصدر: "كولر يرفض رحيل كوكا، خاصة بعد رحيل أليو ديانج إلى الدوري السعودي، وكذلك الدبيس الذي يعد البديل الأساسي ليحيى عطية الله، في ظل غياب الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة".

ويذكر أن الثنائي، شاركا رفقة المنتخب الوطني الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024، الذي حصل خلالها المنتخب المصري على المركز الرابع".

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