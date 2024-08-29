"حكام إضافيين في المباريات النهائية".. أمين عمر و القلاوي يوضحون السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

شهدت قائمة حكام نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد والتي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، أمراً لا يحدث كثيراً في المباريات الأخري، وهو تواجد حكم إحتياطي ومساعد ثاني لحكم الفيديو.

لذلك حرص "الخليج 365" على سؤال كلا من الحكم الدولي أمين عمر، والحكم حمادة القلاوي عن سر تواجد حكام إضافيين في المباريات.

وقال أمين عمر في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365":"هذا يحدث أيضاً في الدوري، ولكن أكثر في المباريات النهائية لابد من وجود مساعد ثاني للـ VAR ومساعد احتياطي فى الملعب خاصة إذ تعرض أي من الحكام للإصابة أو أي وضع اخر".

فيما علق حمادة القلاوي :"في المباريات النهائية والكبيرة يتم تعيين حكم إحتياطي للمساعدين داخل أرضية الملعب، وهذا لأن الحكم الرابع حكم أساسي ليس مساعد، ويعتبر إحتياطي لحكم الساحة".

وأضاف القلاوي:"لذلك يتم تعيين حكم إحتياطي في البطولات الكبيرة لمساعدة مساعدي الحكم، كوضع إحترازي في المباريات الحساسة، وهذا الإجراء نسير عليه منذ فترة كبيرة وليس نحن فقط بل كل دول العالم".

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