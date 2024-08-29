"كل سنة وانتم طيبين".. شوبير يعلق على رحيل فيتور بيريرا عن لجنة الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومقدم البرامج الحالي، على رحيل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتعين بدلاً منه محمد فاروق.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "رسميا رحيل بيريرا، ومحمد فاروق رئيسا للجنة الحكام وإبراهيم نور الدين رئيسا للجنة الفنية للحكام".

وأضاف: "وعودة محمود عاشور للتحكيم، وأحمد الغندور حكما لنهائي كأس مصر وكل سنة وانتم طيبين، طبعاً بمناسبة نهاية الموسم".

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