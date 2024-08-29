الزمالك يؤجل معسكره التحضيري.. اعرف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني بنادي الزمالك تعديل موعد انطلاق المعسكر التحضيري للفارس الأبيض ببرج العرب، استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة للأبيض في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه تم إجراء تعديل على معسكر الفريق ليقام الجمعة المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري بدلاً من الغد ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الفريق سيخوض 3 مباريات ودية في المعسكر، مع كلا من الشعلة السعودي يوم 31 أغسطس الجاري، ثم الأنصار السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، وأخيراً مواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك واصل تدريباته اليوم على ملعب النادي وذلك استعداداً للموسم المقبل.