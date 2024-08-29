الخليج 365 يكشف التفاصيل المالية في صفقة أشرف داري

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل- الخليج 365:

أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إجراءات التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي، وذلك لمدة 4 مواسم مقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن أمير توفيق لعب دوراً هاماً في تخفيض المبلغ المالي الخاص بالصفقة، وكذلك طريقة الدفع.

وأضاف المصدر أن الأهلي حصل على خدمات دراي مقابل مليون ونصف دولار، سيتم تسديدها على ثلاثة أقساط، رغم رغبة إدارة النادي الفرنسي في الحصول على 2.5 مليون دولار مباشرة.

كما أشار إلي أن الإدارة الحمراء سترسل مبلغ نصف مليون دولار غدا الخميس، إلى جانب سداد نصف مليون أخرين في شهر يوليو المقبل ونفس المبلغ في يناير 2026.

ويعتبر أشرف داري أحد العناصر الهامة في قوام المنتخب المغربي، كما شارك في إنجاز أسود الأطلس التاريخي في كأس العالم الأخير بقطر 2022.