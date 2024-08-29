مفاوضات سعودية لضم السولية.. مصدر يوضح لـ الخليج 365 موقف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل- الخليج 365:

تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً رسمياً من نادي الدرعية السعودي للحصول على خدمات عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الكروي بالقلعة الحمراء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي"، الأهلي تلقي عرضاً من الدرعية لاستعارة السولية، ولكن الإدارة لم تعطي أي موافقة أو رفض للنادي السعودي.

وأضاف المصدر أن الإدارة قررت انتظار عودة مارسيل كولر إلى القاهرة، من أجل الحصول على رأيه النهائي في العرض المقدم.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة عقدت إجتماعاً مع السولية و مسئولي النادي السعودي في الأيام الماضية، وشهد خلاله ترحيب من جانب اللاعب على العرض في ظل حصوله على راتب أكبر مما كان سيحصل عليه في الموسم المقبل رفقة الأحمر.