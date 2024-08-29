"سأتخذ إجراءًا قانونيًا".. تركي آل الشيخ يعلن مقاضاة أحد وكلاء اللاعبين المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقاضاة وكيل اللاعبين المصري محمد شيحة، بشأن تصريحات الأخير عن ملكية آل الشيخ لنادي بيراميدز.

وقال آل الشيخ في تصريحات عبر قناة: "إم بي سي مصر": "كل التصريحات التي خرجت في الفترة الماضية، بشأن استمرار ملكيتي لنادي بيراميدز، ما هى إلا مجرد تصريحات مغلوطة وأقاويل غير صحيحة".

وأضاف: "قبل كل فعالية كبيرة تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، تظهر بعض الأصوات الشاذة، هدفها شحن الجماهير ولكنها أصبحت أصوات مفضوحة".

وتابع: "هذا الكلام يوجد به إساءة لي ولمالك نادي بيراميدز، وكذلك للاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة".

واختتم آل الشيخ تصريحاته: "سأتخذ إجراء قانوني هذه المرة، ضد وكيل اللاعبين الذي قال هذا الكلام".

وكان محمد شيحة وكيل اللاعبين، قال في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن تركي آل الشيخ مازال هو المالك الفعلي لنادي بيراميدز، ولم يقم ببيعه، وأنه يدار فقط بواسطة سالم الشمسي".

ويذكر أن تركي آل الشيخ حصل على ملكية نادي الأسيوطي سابقاً، وقام بتغيير اسمه إلى نادي بيراميدز في عام 2017، قبل أن يقوم ببيعه إلى سالم سعيد الشمسي، في عام 2019.

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