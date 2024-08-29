لماذا يظهر أمير توفيق دومًا مع الصفقات الجديدة للأهلي؟ .. محسن صالح يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي عن سر الظهور المستمر لأمير توفيق في تقديم صفقات النادي الجديدة للأهلي.

وقال محسن صالح في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365":"المسمى الوظيفي قبل تعديله في الفترة الأخيرة، أمير توفيق هو المسؤول الأول والأخير عن التعاقدات في النادي الأهلي، وهذا يعني أن لجنة التخطيط في القلعة الحمراء تقوم بترشيح عدد من اللاعبين للتعاقد معهم وذلك بالاتفاق مع المدير الفني".

وأضاف :"المفاوضات تتم تحت إشراف محمود الخطيب، وبتوجيهاته يبدأ أمير توفيق في التواصل مع مسؤولي الأندية والوكلاء على أن ينتهي الاتفاق".

وواصل :"بعد الانتهاء من الاتفاق، يتجه أمير توفيق لإحضار اللاعب والإشراف على باقي التفاصيل كـ توقيع العقود وخضوع اللاعبين للكشف الطبي بالنادي، باعتباره الممثل الرسمي للقلعة الحمراء".

وأكمل محسن صالح:"ظهور أمير توفيق مع الصفقات واحدة من مهامه ولا يمكن أن يقوم بها أحد أخر كونه المسؤول عن التعاقدات الخاصة بملف كرة القدم بالنادي".

وتابع :"هناك إدارات أخري بنادي لا يمكن التدخل فيها أيضاً، كـ إدارة الاسكاوتنج تحت إشراف هاني رمزي، وكذلك شركة الكرة تحت إشراف عدلي القيعي وهكذا".

وأختتم حديثه قائلا:"ماينفعش" يظهر رئيس النادي في مثل هذه اللقطات، الخطيب أكبر من أنه يظهر في تقديم الصفقات الجديدة".

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