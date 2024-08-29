ستوري نجوم كرة القدم.. زيزو في تدريبات الزمالك.. وسيارة محمود كهربا.. وكريم فؤاد رفقة عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر نجم منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي، محمود حسن تريزيجيه صورة له خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

وشارك كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، متابعيه صورة له رفقة محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق.

ونشر نجم النادي الأهلي السابق محمد مجدى أفشة، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

وقام محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل سيارته.

وحرص يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة خلال قضاء إجازته.

كما نشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة من داخل حمام السباحة.

ونشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك أحمد سيد زيزو متابعيه، صورة له خلال تواجده في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك.

وقام نجم المنتخب المصري وفريق نيوم السعودي، أحمد حجازي بنشر صورة له خلال خوضه مباراة رفقة الفريق.

أقرأ أيضاً:

جلسة مع حسين السيد.. الخليج 365 يكشف موقف أسامة جلال من الانضمام للزمالك

بديل فتوح.. أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة

"فيديو هيعجبكم جدا".. شوبير يكشف ما يفعله الأهلي في صفقة أشرف داري