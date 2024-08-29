شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 28-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 28-8-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها إعلان أحمد مصطفى "زيزو" استمراره مع الفريق وعدم رحيله عن القلعة البيضاء.

طبيب الزمالك يعلن آخر تطورات حالة محمد صبحى بعد إصابة الكتف

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد صبحي حارس مرمى الأبيض للمشاركة مع الفريق في المباريات بشكل طبيعي خلال الفترة المُقبلة.

الزمالك يعلن تعديل موعد معسكر الفريق وتأخيره 24 ساعة

ال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إنه تم إجراء تعديل على معسكر الفريق ببرج العرب، ليبدأ بعد غد الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري بدلاً من الغد ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

حرس الحدود يتمسك بمحمود ممدوح ويرفض بيعه للزمالك

يتمسك مسئولو نادى حرس الحدود بالمهاجم محمود ممدوح، رافضين التفريط فى خدماته بعدما دخل الزمالك فى مفاوضات رسمية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

زيزو يعلن استمراره مع الزمالك ويوجه رسالة للجماهير: لنكمل الرحلة معاً

حرص أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، رسالة مؤثرة على توجيه رسالة ‘إلى جماهير القلعة البيضاء.

حسام أشرف وأحمد محمود ينتظمان فى مران الزمالك بعد عودتهما من الإعارة

انتظم حسام أشرف وأحمد محمود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الأربعاء.

غياب شيكابالا عن مران الزمالك وتأهيل الونش وعبد الشافى

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني للفريق بالغياب عن التدريبات.

جوميز يقود أول مران للزمالك بعد العودة من الإجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

شاهد أول صورة لمحمود بنتايك فى القاهرة قبل الانضمام للزمالك

وصل المغربى محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إيتيان الفرنسي، إلي القاهرة منذ ساعات.

الزمالك يواجه الشرطة العراقى والشعلة والأنصار السعوديين وديا بالإسكندرية

طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، من الجهاز الإداري العمل على تجهيز خوض 3 مواجهات ودية في معسكر الإسكندرية، من أجل العمل على تحضير اللاعبين وتجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية قبل الدخول في دوامة مباريات الموسم المقبل.

الزمالك يتواصل مع المغربى كريم البركاوى لتحديد موعد وصوله للقاهرة وحسم المفاوضات