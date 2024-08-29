شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 28-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 28-8-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها حسم المارد الأحمر تعاقده مع المغربى أشرف دارى.

الأهلى يحسم صفقة عمر الساعى ورتوش أخيرة قبل الإعلان

اقترب مسئولو النادى الأهلى من حسم صفقة ضم عمر الساعى لاعب الإسماعيلى، بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين. رابطة الأندية تعلن اختيار حسين الشحات أفضل جناح أيسر بالدورى الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار حسين الشحات لاعب فريق الأهلى أفضل جناح أيسر خلال بطولة الدورى الممتاز، عقب تصويت الجمهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أسد جديد فى الجزيرة.. الأهلي يعلن التعاقد مع أشرف داري 4 سنوات "فيديو"

أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم -مدير التعاقدات بالنادي الأهلي- عن تعاقد النادي مع المغربي أشرف داري.

كولر يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلى من أعلى جبال سويسرا.. صور

نشر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى صور عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من أعلى جبال سويسرا برفقة زوجته أثناء إجازة بعد انتهاء الموسم الماضي قبل العودة إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

الأهلى يترقب عودة كولر لحسم صفقة "زيكو" زد

يعد مصطفى زيكو أبرز الأسماء المرشحة من اللاعبين المحليين لتدعيم مركز الجناح بالأهلي في ظل النقص العددي باللاعبين المتاحين في هذا المركز.

أكرم توفيق يدعم كريم فؤاد: "بحبه أكتر من نفسى"

حرص أكرم توفيق لاعب الأهلي على دعم زميله كريم فؤاد، والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مؤخر.

الأهلى يستقر على بقاء طاهر ويستبعد فكرة رحيله فى الصيف

استقر مسئولو النادي الأهلي على بقاء طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، وعدم مناقشة أية أمور تخص مستقبل اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

جلسة التتش تحسم تفاصيل فترة الإعداد فى الأهلي

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع سامى قمصان المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة بعد عودته من بلاده، وذلك لمناقشة تفاصيل فترة إعداد المارد الأحمر للموسم الجديد.