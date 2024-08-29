شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى فاكسا لقضاء أيمن أمير عبد العزيز فترة معايشة فى فناربخشة التركى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادى الزمالك فاكساً رسمياً من نظرائهم في نادى فناربخشة التركى، لقضاء أيمن أمير عبد العزيز فترة معايشة في فناربخشة التركى خلال الفترة القادمة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن مسئولى نادى الزمالك يرحبون بفكرة قضاء أيمن أمير عبد العزيز فترة المعايشة في النادى التركى، خاصة أن هذا الخطوة مفيدة للنادى واللاعب.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيخضع للكشف الطبى فى نادى فناربخشة الطبى خلال اليومين المقبلين تمهيداً لضمه لقضاء فترة المعايشة.

في سياق مختلف، قال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إنه تم إجراء تعديل على معسكر الفريق ببرج العرب، ليبدأ بعد غد الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري بدلاً من الغد ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 مباريات ودية في المعسكر يبدأها بمواجهة الشعلة السعودي يوم 31 أغسطس الجاري، ويلتقى بعدها الأنصار السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.