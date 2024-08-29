شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طارق: هزيمة المنتخب الأولمبى أمام المغرب بسبب الإرهاق الذهنى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد طارق، نجم المنتخب الأولمبى، أن هزيمة أحفاد الفراعنة من المغرب فى أولمبياد باريس الأخيرة بسبب إرهاق اللاعبين ذهنيا وليس بدنيًا.

وقال طارق فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورت: "حزين جدا على الخسارة وأشعر أننى السبب"، مضيفا: "ميكالى لم يوجه لى اللوم".

وحصل روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على مكافأة التأهل لنصف نهائى أولمبياد باريس 2024 قبل السفر للبرازيل لقضاء إجازته عقب انتهاء عقده مع اتحاد الكرة.

وعقد البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لـ منتخب مصر الأولمبى، جلسة مع وزير الرياضة أشرف صبحى، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى فى المركز الأولمبى بالمعادى لمناقشة مصير المدرب البرازيلى بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبى بحصد المركز الرابع في الأولمبياد.