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محمد طارق: هزيمة المنتخب الأولمبى أمام المغرب بسبب الإرهاق الذهنى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 29 أغسطس 2024 12:25 ص

كشف محمد طارق، نجم المنتخب الأولمبى، أن هزيمة أحفاد الفراعنة من المغرب فى أولمبياد باريس الأخيرة بسبب إرهاق اللاعبين ذهنيا وليس بدنيًا.

وقال طارق فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورت: "حزين جدا على الخسارة وأشعر أننى السبب"، مضيفا: "ميكالى لم يوجه لى اللوم".

وحصل روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على مكافأة التأهل لنصف نهائى أولمبياد باريس 2024 قبل السفر للبرازيل لقضاء إجازته عقب انتهاء عقده مع اتحاد الكرة.

وعقد البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لـ منتخب مصر الأولمبى، جلسة مع وزير أشرف صبحى، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى  فى المركز الأولمبى بالمعادى لمناقشة مصير المدرب البرازيلى بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبى بحصد المركز الرابع في الأولمبياد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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