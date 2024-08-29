شكرا لقرائتكم خبر عن مروان القماش: هدفى مساعدة الأجيال القادمة لتحقيق ميدالية أولمبية بالسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مروان القماش، البطل الأولمبي نجم المنتخب المصري للسباحة، على مشاركته في أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى حديثه عن استضافة مصر للبطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب الماء.

وقال مروان القماش فى تصريحات إعلامية: "كانت المشاركة في أولمبياد باريس 2024 هي الثالثة أولمبيًا على التوالي بالنسبة لي كأول سباح مصري يحقق هذا".

وتابع: "قمت بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال منافسات الأولمبياد، حيث يكون هناك هجوم كبير على اللاعبين، بالرغم من أنه لا تكون هناك متابعة أو اهتمام بالألعاب الفردية، والجميع يرى النتيجة فقط".

وواصل: "بالتأكيد هدفي كان التأهل إلى النهائي بعد المعسكرات التي شاركت بها والجهد الذي بذلته، ولكن لم يحالفني التوفيق، وهدفي الأساسي مساعدة الأجيال القادمة لتحقيق أول ميدالية أولمبية في تاريخ مصر بالسباحة".

وأكد: "بعد إصابتي في أولمبياد باريس أصر المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري أن يتابع باستمرار معي، بالرغم من الضغوط الشديدة التي كانت تواجهه".

واختتم القماش: "تنظيم مصر للبطولة العربية لألعاب الماء على أعلى مستوى، وتعد هذه فرصة جيدة لمشاهدة الأبطال الذين سيكونون مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة".