شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد زد.. فارس جديد يقتحم قائمة المتوجين بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق بيراميدز في التاسعة مساء الجمعة المقبل، موعدا مع فريق زد على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر لكرة القدم، بحثا عن اللقب الأول تاريخيا لكلا الفريقين.

تأهل فريق بيراميدز للمباراة النهائية بعد الفوز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح 4-3، فيما تأهل فريق زد إف سي بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في الإسماعيلية.

يأمل زد وبيراميدز في حصد أول لقب، حيث لم يتوج أيا منهما ببطولات قبل ذلك، كما يسعى كلا الفريقين في كتابة اسمه في قائمة المتوجين بلقب كأس مصر، حيث سبق أن توج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا.

وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى: الأهلى 38 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام".

بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، ثم الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0، وأخيرا الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في نصف النهائي.

فى المقابل وصل بيراميدز للنهائى بعدما افتتح مشواره بالكأس بالفوز على النصر في الدور التمهيدي 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0، ثم الفوز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0، وأخيرا الفوز على المصرى بركلات الترجيح في نصف النهائي.