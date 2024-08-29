شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات البعثة المصرية في اليوم الأول بمنافسات بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الخميس، منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس الجارى وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة البعثة المصرية التى تشارك فى 10 رياضات مختلفة.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات مختلفة وهى رفع الأثقال، ألعاب القوى، الكرة الطائرة جلوس، كرة الهدف، السباحة، تنس الطاولة، الباراتايكوندو، البوتشيا، التجديف، الكياك.

ووصل الفوج الرسمى الأول للاعبين إلى باريس الأسبوع الماضى والذى ضم 9 منتخبات بالإضافة إلى إداريين وأجهزة فنية وطبية بالاتحادات المشاركة فى البطولة.

ومن المقرر أن تخوض البعثة المصرية اليوم منافسات 6 رياضات وهى الطائرة جلوس، كرة الهدف، البوتشا والسباحة وتنس الطاولة والباراتايكوندو.



ويخوض منتخب الطائرة جلوس أولى مبارياته أمام البوسنة والهرسك فى تمام الثالثة من ظهر اليوم، حيث يشارك الطائرة جلوس بقائمة تضم هشام صلاح الدين عبد المقصود، عبد النبى حسن أحمد، محمد عبد الله، السيد موسى، أحمد محمد خميس، أحمد محمد فضل، محمد حمدى عبد المولى، مطاوع عبد الباقى، احمد محمد حسنى، زكريا السيد عبده أيوب، حسام مسعود، أشرف زغلول.

كما يخوض منتخب كرة الهدف مباراته اليوم فى البطولة أمام أوكرانيا فى تمام الثانية وربع ظهرا، حيث يشارك كرة الهدف بقائمة تضم 6 لاعبين وهم أحمد خيرى، سيد حسن، معاذ فتحى، أحمد عربى، عمر عبد السلام، ومحمد سعيد.

وعلى مستوى السباحة فيمثل مصر 3 لاعبين هم زياد طارق، ملك عبد الشافى، بالإضافة إلى زياد كحيل، حيث يبدأ الثنائى زياد طارق وزياد كحيل منافسات السباحة صباح اليوم، حيث يخوض زياد طارق منافساته فى تصفيات سباق 50 متر حرة فى الثانية عشر و10 دقائق، بينما يخوض زياد كحيل منافساته فى الثانية عشر و40 دقيقة بتصفيات سباق 200 متر حرة.

كما تقام منافسات تنس الطاولة زوجى رجال وسيدات ومختلط بدءا من العاشرة والنصف حتى العاشرة مساءا

وبالانتقال إلى الباراتايكوندو والذى يلعب المباريات فى القصر الكبير بباريس، فتخوض سلمى على المنافسات التى تبدأ فى الساعة الحادية عشر و20 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بتصفيات دور الـ16 سيدات وزن 51 كجم وفى الواحدة والنصف ظهرا منافسات ربع النهائى لنفس الوزن، على أن تقام نصف النهائى والمرحلة التكرارية لنفس الدور فى تمام السادسة والنصف مساء، وتقام مباراة البرونزية فى الثامنة والنصف مساء بينما مباراة الذهبية فى العاشرة.

وفى منتخب البوتشيا تلعب هناء علام فى منافسات الفردى سيدات فى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ويلعب محمود نبوى فى فردى الرجال فى الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب البوتشيا إلى منافسات الدورة البارالمبية باريس 2024، للمرة الأولى فى تاريخ المشاركات المصرية بالدورات البارالمبية، من خلال البطولة الأفريقية التى استضافتها صالة الدكتور حسن مصطفى فى أغسطس من العام الماضى.

ويُعد الزوجى هناء علاء ومحمود نبوى، أول فريق ثنائى للبوتشيا يتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بعدما تُوجا بالميدالية الذهبية للبطولة القارية عقب الفوز على المنتخب التونسى بمجموع المباراتين.

ظهرت البوتشيا فى البارالمبياد للمرة الأولى فى منافسات دورة نيويورك 1984، حيث كانت تُمارس هذه اللعبة لسنوات عديدة كنشاط ترفيهى.

البوتشيا لعبة تعتمد على الدقة، تم إدراجها فى الأصل ليلعبها الأشخاص المصابون بالشلل الدماغى، لكن حاليا تشمل الرياضيين ذوى الإعاقات التى تؤثر على المهارات الحركية.