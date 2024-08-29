الامارات | «أبوظبي للزوارق السريعة» يشارك في الجولة الرابعة لمونديال الفورمولا 2

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي تقام في مدينة سان نازارو الإيطالية، نهاية الأسبوع الجاري على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.

وتغادر البعثة فجر اليوم متجهة إلى إيطاليا برئاسة ناصر الظاهري، وتضم المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري، إضافة إلى الطاقم الفني والإداري للفريق.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات الفحص الفني والتسجيل غداً، قبل الانتقال إلى سباق الأفضل يوم السبت، والسباق الرئيس يوم الأحد المقبل.

وجدد مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، ثقته الكبيرة براشد القمزي ومنصور المنصوري وقدرتهما على تقديم مستوى متميز في الجولة الرابعة، وقال: «ثقتنا كبيرة بأن يتمكن راشد القمزي من العودة بنتيجة إيجابية والبقاء في صلب المنافسة. هو الأفضل حالياً بين جميع المتسابقين من ناحية الأرقام، حيث إنه بطل العالم أربع مرات في هذه الفئة، وله حضور دائم على منصات التتويج».

ودخلت منافسات البطولة إلى مرحلة حساسة مع محاولات فريق أبوظبي، بقيادة نجمه راشد القمزي، الدفاع عن لقب الموسم الماضي، حيث يحل راشد القمزي - على زورق أبوظبي 1 - حالياً في المركز الثالث في الترتيب العام، برصيد 32 نقطة، في حين يتصدر الترتيب العام الليتواني إدرجاس ريابكو برصيد 36 نقطة، وتحل السويدية ماتيلدا وايبيرج في المركز الثاني برصيد 32 نقطة أيضاً.

ويشارك منصور المنصوري أيضاً بهدف تحسين مركزه في المنافسة، حيث يحل حالياً في المركز السادس في الترتيب العام برصيد 16 نقطة، ولديه فرصة للتقدم في الترتيب العام للبطولة.

• فريق أبوظبي بقيادة نجمه راشد القمزي يتطلع للدفاع عن لقب الموسم الماضي.