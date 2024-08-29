الامارات | لا تغييرات كبيرة في القائمة المرتقبة للمنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم»، أن القائمة المرتقبة للمنتخب الوطني لكرة القدم التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة من قبل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، لن تشهد تغييرات كبيرة على صعيد اللاعبين الذين سيتم اختيارهم، إذ يركز الجهاز الفني على الإبقاء على العناصر نفسها التي شاركت مع المنتخب خلال مبارياته في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، فيما تبرز أسباب فنية وراء عدم قيام المدرب بينتو، بإحداث تغييرات كبيرة في القائمة المرتقبة للمنتخب، من بينها حرص المدرب على الاستقرار على العناصر الحالية في المنتخب، بعدما تعرف إليهم وإلى إمكاناتهم وقدراتهم الفنية بشكل جيد خلال الفترة الماضية، إلى جانب عدم وجود متسع من الوقت أمام الجهاز الفني لإحداث تغييرات كبيرة في القائمة، لأن المنتخب حالياً ليس في مرحلة اختبار، وإنما في مرحلة استحقاق مهم، تتطلب الاستقرار والجدية، إضافة إلى الثقة الكبيرة للجهاز الفني بالعناصر التي اعتمد عليها في الفترة الماضية، ونجحت في حصد بطاقة التأهل إلى الدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بعد أن تصدر «الأبيض» مجموعته برصيد 16 نقطة، علماً أن اللاعبين خاضوا مع فرقهم جولة واحدة في كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وجولة واحدة في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد، فيما ستنطلق اعتباراً من اليوم مباريات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

يذكر أن قائمة المنتخب الأخيرة في التجمع الأخير خلال يونيو الماضي، ضمت اللاعبين: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، محمد عتيق، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالرحمن صالح، خميس المنصوري، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صال، سلطان عادل، كايو كانيدو، محمد جمعة المنصوري، فهد بدر.

ويتوقع أن تشهد القائمة الجديدة تغييرات محدودة، لاسيما على صعيد خط الدفاع الذي يحتاج إلى تدعيم بلاعب أو لاعبين اثنين.

من جانب آخر، يبدأ المنتخب معسكره الداخلي في أبوظبي اعتباراً من يوم بعد غدٍ، (السبت)، على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات، استعداداً لخوض مباراتيه المرتقبتين أمام قطر وإيران يومي الخامس والعاشر من الشهر المقبل ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب التصفيات ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، فإن معسكر المنتخب المرتقب في أبوظبي سيستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة للقاء المنتخب القطري، وسيعود المنتخب مجدداً إلى أبوظبي بعد نهاية المباراة، لمواصلة برنامج إعداده، تمهيداً للقاء المنتخب الإيراني في العاشر من الشهر المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين.

من جانبه، أكمل الجهاز الإداري للمنتخب بقيادة ياسر سالم تحضيراته لانطلاق المعسكر الداخلي وتهيئة الأجواء الملائمة للاعبين والجهاز الفني من أجل إنجاح برنامج إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة.