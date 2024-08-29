الامارات | العين يجدد عقد المغربي رحيمي حتى 2028

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، أمس، تجديد عقد الهداف الدولي المغربي، سفيان رحيمي، حتى 2028، ليقطع بذلك «الزعيم» الطريق على الكثير من الأندية التي كانت ترغب في الحصول على خدمات رحيمي، بعد أن كان عقد اللاعب ينتهي الصيف المقبل.

ونشر نادي العين مقطع فيديو في حسابه الرسمي على تطبيق «إكس»، أشار فيه إلى اكتمال تجديد عقد اللاعب، وأرفقه بعبارة «يحلمون اللي فيك يفكرون»، إضافة إلى الرقم 2028 الذي يشير إلى مدة العقد الجديد.

وكان رحيمي قد نجح في قيادة العين إلى التتويج بدوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة، إذ حصل على جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة، بتسجيله 13 هدفاً مع ست تمريرات حاسمة، كما أسهم في تتويج منتخب بلاده ببرونزية كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التكهنات حول مصير اللاعب، خصوصاً بعد دخول عدد من الأندية الفرنسية والسعودية في مفاوضات، للحصول على توقيع اللاعب.