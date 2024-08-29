ملف الخليج 365.. الأهلي يضم دراي.. زيزو يحسم موقفه من التجديد.. ملعب السوبر الإفريقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الإثنين نستعرضها خلال السطور التالية:

"أسد جديد في الجزيرة".. الأهلي يعلن التعاقد بشكل رسمي مع أشرف داري (فيديو)

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، تعاقده مع المدافع المغربي أشرف داري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق بريست الفرنسي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)



الخليج 365 يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مهاجم البنك الأهلي

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة دخول النادي الأهلي، في مفاوضات للتعاقد مع مهاجم فريق البنك الأهلي أسامة فيصل. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)



رسمياً.. تحديد ملعب نهائي السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الملعب المستضيف لأحداث نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)



أحمد الغندور حكماً لـ نهائي كأس مصر

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"أنا هنا".. زيزو يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك بشأن تجديد تعاقده

وجه أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، يشير خلالها إلى بقائه مع نادي الزمالك وتجديد تعاقده مع الفارس الأبيض. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

مفاوضات سعودية لضم السولية.. مصدر يوضح لـ الخليج 365 موقف الأهلي

تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً رسمياً من نادي الدرعية السعودي للحصول على خدمات عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الكروي بالقلعة الحمراء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)



"بالعجله ورسالة خاصة".. كيف يقضي كولر إجازته في سويسرا؟ (صور)

شارك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه وجماهير القلعة الحمراء بعض الصور خلال استمتاعه بقضاء فترة إجازة في سويسرا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)



"كلمة قوية للبرتغالي".. كريستيانو رونالدو يرشح زيدان لقيادة النصر

رشح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، لتدريب الفريق بدلا من مواطنه لويس كاسترو. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)



"حكام إضافيين في المباريات النهائية".. أمين عمر و القلاوي يوضحون السبب

شهدت قائمة حكام نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد والتي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، أمراً لا يحدث كثيراً في المباريات الأخري، وهو تواجد حكم إحتياطي ومساعد ثاني لحكم الفيديو. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

بديل فتوح.. أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة

اقترب الزمالك من حسم أولى صفقاته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الظهير الأيسر محمود بنتايك، لتعويض أحمد فتوح لاعب الفريق والذي يخضع للحبس الاحتياطي بتهمة دهس أحد الأشخاص في حادث مروري.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)